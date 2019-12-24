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Ersun Yanal bombayı patlattı! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi...
2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın dev derbi öncesi Emre Belözoğlu hakkında verdiği karar gündeme bomba gibi düşmüştü. Deneyimli çalıştırıcı çok konuşulacak bir karar daha imza atmak üzere.
Giriş Tarihi: 24.12.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 12:16
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