24 Aralık 2019, Salı

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Ersun Yanal bombayı patlattı! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi...

2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın dev derbi öncesi Emre Belözoğlu hakkında verdiği karar gündeme bomba gibi düşmüştü. Deneyimli çalıştırıcı çok konuşulacak bir karar daha imza atmak üzere.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 12:16
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi!

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı derbide 3-1'le geçen Fenerbahçe'de maçın sonu da maç kadar konuşulmuştu...

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın "Teknik direktörsüz Fenerbahçe kazandı" demesi kafaları karıştırmıştı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi!

Yanal'ın bunları söylemesi ise maç öncesi çıkan haberlere bağlanmıştı...

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi!

Nitekim Yanal'ın Emre Belözoğlu ile tartıştığı iddia edilmişti... Yanal, böyle bir şeyin yaşanmadığına dikkat çekmek istemiş basın toplantısına Emre ile çıkmıştı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi!

Ancak spor yorumcuları tarafından 'Yine de bu hiçbir şeyi kanıtlamaz' dendi ve bu kavganın yaşandığı yinelendi.

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