Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Transfere kaynak yaratmak adına bazı futbolcularını elinden çıkarmayı düşünen sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın gözdelerinden olan yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edilirken, takımının dahi belli olduğu öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 15:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





