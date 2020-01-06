06 Ocak 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Transfere kaynak yaratmak adına bazı futbolcularını elinden çıkarmayı düşünen sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın gözdelerinden olan yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edilirken, takımının dahi belli olduğu öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 15:30
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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Süper Lig'in 17. haftasında oynadığı Çaykur Rizespor maçında 2-1'lik galibiyetle ayrılarak devre arasına moralli Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Lige verilen 3 haftalık arada kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, zirve yarışını sonuna kadar sürdürerek mutlu sona ulaşmak istiyor.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Bu sezon birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren ve sezonun ikinci yarısında da aynı sıkıntıyı yaşamak istemeyen Sarı Kanarya'da sol bek ve stoper transferleri için arayışlar başladı.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yeni takımını duyurdular

İLK ADAY RICARDO RODRIGUEZ

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki 1 numaralı isimse Milan forması giyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez...

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yeni takımını duyurdular

27 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelere başlayan yönetim, oyuncuyu kiralamak istese de Milan'ın Rodriguez bonservisiyle satmak istemesi ve 9 milyon Euro değer biçmesi nedeniyle görüşmeler durma noktasına geldi.

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