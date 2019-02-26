26 Şubat 2019, Salı

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Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! "Utanmıyor musunuz?"

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Derbinin ilk yarısını 3-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bambaşka bir takıma dönüşerek maçtan beraberlikle ayrıldı. Belki de geri dönüşün başlangıcı olan Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 26.02.2019 19:01 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 19:02
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Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! Utanmıyor musunuz?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan tarihi derbide Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

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Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! Utanmıyor musunuz?

Sabah Gazetesi muhabiri Fatih Doğan, TRT Spor canlı yayınında Ersun Yanal'ın devre arasındaki soyunma odası konuşmasını anlattı.

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Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! Utanmıyor musunuz?

Fenerbahçeli futbolcular ile konuştuğunu söyleyen Fatih Doğan, Ersun Yanal'ın soyunma odası konuşmasını açıkladı.

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Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! Utanmıyor musunuz?

İşte Ersun Yanal'ın o sözleri;

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Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! Utanmıyor musunuz?

"Madem ciddiye almıyorsunuz, tribündeki taraftarımızdan da utanmıyor musunuz?

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