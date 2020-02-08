08 Şubat 2020, Cumartesi

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Süper Lig hakemleri hangi takımı tutuyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 berabere kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk'ün kararları maçın adeta önüne geçti. Peki olaylı maçın hakemi Ümit Öztürk hangi takımı tutuyor. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 08.02.2020 23:00 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 23:05
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Süper Lig hakemleri hangi takımı tutuyor?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

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Süper Lig hakemleri hangi takımı tutuyor?

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

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Süper Lig hakemleri hangi takımı tutuyor?

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

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Süper Lig hakemleri hangi takımı tutuyor?

ARDA KARDEŞLER - Galatasaray

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Süper Lig hakemleri hangi takımı tutuyor?

FIRAT AYDINUS - Beşiktaş

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