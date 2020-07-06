06 Temmuz 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a flaş uyarı!

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmayı Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 kazanmasını bildi. Mücadelede oyundan alınan Ozan Tufan, çıkarken tepki göstermişti. Teknik heyetten 25 yaşındaki oyuncuya uyarı geldi.

Giriş Tarihi: 06.07.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 10:36
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a flaş uyarı!

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, 72. dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a flaş uyarı!

Şaşkınlığını gizleyemeyen Ozan'ın moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenmişti.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a flaş uyarı!

Milli futbolcu, daha sonra teknik ekibin kendisiyle konuşmasının ardından mücadeleyi kenardan takip etti.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a flaş uyarı!

DENİZ TÜRÜÇ DE YAPMIŞTI!

Fenerbahçe'de teknik heyete benzer tepkiyi daha önce Deniz Türüç de göstermişti.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a flaş uyarı!

Milli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada gol atmasının ardından oyundan alınınca tepki göstermişti.

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