Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku! Yeni takımını açıkladılar

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan ve burada gösterdiği performansla Fenerbahçe'de ikinci şans yakalayan Ozan Tufan ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda sarı-lacivertli takımın ilk 11'deki değişmez ismi olan milli futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılacağı hatta yeni takımının dahi belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...