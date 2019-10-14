14 Ekim 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku! Yeni takımını açıkladılar

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan ve burada gösterdiği performansla Fenerbahçe'de ikinci şans yakalayan Ozan Tufan ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda sarı-lacivertli takımın ilk 11'deki değişmez ismi olan milli futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılacağı hatta yeni takımının dahi belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 16:44
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku! Yeni takımını açıkladılar

Fenerbahçe'de geçen sezon istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan sezon başında geri dönmüştü.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku! Yeni takımını açıkladılar

Sarı lacivertlilerde önce formayı alan Ozan Tufan ardından kaptanlığa kadar yükseldi.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku! Yeni takımını açıkladılar

Ersun Yanal'ın jokeri olan Ersun Yanal hem orta sahada hem de sağ bekte takımın kilit isimlerinden oldu.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku! Yeni takımını açıkladılar

Ozan geçtiğimiz günlerde, "Kadro dışı bırakıldığımda kimse beni aramadı. Her şeyi kendim yaptım" demişti.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku! Yeni takımını açıkladılar

Bu sözler, bir anlamda Ozan'ın kırgınlığını da gözler önüne serdi.

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