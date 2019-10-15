15 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Max Kruse şoku!

Fenerbahçe, milli aranın sona ermesinin ardından Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımdan ayrı kalan Garry Rodrigues'ten sevindirici haber gelirken bu sefer de Max Kruse'den gelen haber teknik heyeti düşündürdü. İşte Max Kruse'nin son durumu ve detayler...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 22:34
  • 1
  • 38
Fenerbahçe'de Max Kruse şoku!

Fenerbahçe'de Max Kruse şoku yaşanıyor.

  • 2
  • 38
Fenerbahçe'de Max Kruse şoku!

Süper Lig'in 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

  • 3
  • 38
Fenerbahçe'de Max Kruse şoku!

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 17.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

  • 4
  • 38
Fenerbahçe'de Max Kruse şoku!

Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

  • 5
  • 38
Fenerbahçe'de Max Kruse şoku!

ZAJC, EMRE VE DIRAR TAKIMA KATILDI

Fenerbahçe'de milli takımlarda bulunan Emre Belözoğlu, Miha Zajc ve çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar takıma dahil oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör