Fenerbahçe'de Max Kruse şoku!

Fenerbahçe, milli aranın sona ermesinin ardından Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımdan ayrı kalan Garry Rodrigues'ten sevindirici haber gelirken bu sefer de Max Kruse'den gelen haber teknik heyeti düşündürdü. İşte Max Kruse'nin son durumu ve detayler...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 22:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





