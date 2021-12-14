Fenerbahçe’de ocak ayı operasyonu! Sol kanata o isim geliyor...

Buna göre arayışa başlayan Fenerbahçe'de, takıma kazandırdığı isimlerle dikkat çeken Pereira bu bölge için yönetime bir isim verdi. Özellikle Kim transferi ile nokta atış yapan Pereira, son maçta sergilediği futbolla tam not alan Crespo hamlesinde de başarılı olduğunu gösterdi.