14 Aralık 2021, Salı

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Fenerbahçe'de ocak ayı operasyonu! Sol kanata o isim geliyor...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde sergilenen futbol zaman zaman beğenilse bile bitiricilik konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle gol yollarında sonuca gidemedi. Ayrıca kanat beklerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, özellikle sol taraf için arayışa girdi. Bu doğrultuda Pereira'nın River Plate'de forma giyen bir yıldız ismin adını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 10:46
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Fenerbahçe’de ocak ayı operasyonu! Sol kanata o isim geliyor...

Süper Lig'de Gaziantep FK karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından lider Trabzonspor ile puan farkını kapatma fırsatını değerlendiremeyen Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşandı.

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Fenerbahçe’de ocak ayı operasyonu! Sol kanata o isim geliyor...

Sarı-lacivertlilerde özellikle kanat beklerinin performansı düşüşe geçerken son dönemlerin yüksek performanslı ismi Ferdi Kadıoğlu'nun düşüşü dikkat çekti. Zaman zaman sol, zaman zaman sağ kanatta görev alan Ferdi Gaziantep maçında penaltıya sebep oldu.

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Fenerbahçe’de ocak ayı operasyonu! Sol kanata o isim geliyor...

Pereira'nın ne Novak ne de Osayi'nin performansından memnun olmadığı öğrenilirken, bu bölgeye kanat takviyesi istediği iddia edildi.

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Fenerbahçe’de ocak ayı operasyonu! Sol kanata o isim geliyor...

Buna göre arayışa başlayan Fenerbahçe'de, takıma kazandırdığı isimlerle dikkat çeken Pereira bu bölge için yönetime bir isim verdi. Özellikle Kim transferi ile nokta atış yapan Pereira, son maçta sergilediği futbolla tam not alan Crespo hamlesinde de başarılı olduğunu gösterdi.

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Fenerbahçe’de ocak ayı operasyonu! Sol kanata o isim geliyor...

Fotomaç Gazetesi'nin derlediği habere göre Pereira'nın özellikle Ferdi'yi sağ kanat görevinde oynatmak istediği için sol kanat için yönetime sunduğu futbolcunun alınmasında ısrarcı olduğu öğrenildi.

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