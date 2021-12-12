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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Norveçli orta saha! Transfer bombası patlıyor

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan ve Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de, gözler ocak ayına çevrildi. Zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelmek isteyen ve bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertlilerde, transfer çalışmaları hız kazandı. Kanarya'nın gündemine Norveçli orta saha girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 10:22
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Norveçli orta saha! Transfer bombası patlıyor

Süper Lig'de zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelmek isteyen Fenerbahçe'de, gözler ocak ayı transferlerine çevirildi. Orta sahaya defansif bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim girdi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Norveçli orta saha! Transfer bombası patlıyor

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Ali Koç ve yönetimi, eksik bölgelere takviyeler yaparak ligin ikinci yarısında daha iddialı hale gelmek istiyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Norveçli orta saha! Transfer bombası patlıyor

Fenerbahçe'de orta saha bölgesinde Luiz Gustavo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Max Meyer, Miguel Crespo, Mesut Özil gibi isimler bulunuyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Norveçli orta saha! Transfer bombası patlıyor

Portezli çalıştırıcı Pereira'nın o bölgede, defansif yönü kuvvetli, sert, dinamik ve pres gücü yüksek bir profil istediği kaydedildi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Norveçli orta saha! Transfer bombası patlıyor

Bu doğrultuda izleme komitesinin önermiş olduğu isimlerle temasa geçen yönetim, transferdeki hedefini belirledi.

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