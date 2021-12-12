FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Norveçli orta saha! Transfer bombası patlıyor

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan ve Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de, gözler ocak ayına çevrildi. Zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelmek isteyen ve bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertlilerde, transfer çalışmaları hız kazandı. Kanarya'nın gündemine Norveçli orta saha girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 10:22 ABONE OL