FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’ya süper golcüden süper haber! İspanyol devi geri adım attı

Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi ise santrfor. Sezon başında Mergim Berisha, Serdar Dursun ve Diego Rossi gibi forvet oyuncularını kadrosuna katan sarı lacivertlilerde, santrfor eksikliği oldukça fazla göze çarptı. Yönetim bu kez golcü transferinde hata yapmak istemiyor ve yıldız bir isimle o bölgeyi güçlendirmenin peşinde.