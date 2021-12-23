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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya süper golcüden süper haber! İspanyol devi geri adım attı

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Portekizli hocanın gidişinin ardından ligde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, kritik bir puan kaybı yaşadı. Bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Kanarya'da, öte yandan transfer için de kollar sıvandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 11:27
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’ya süper golcüden süper haber! İspanyol devi geri adım attı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Portekizli hocanın ayrılışının ardından ligde Fatih Karagümrük'ün karşısına çıkan Kanarya, maçın büyük bir bölümünde 9 kişi mücadele eden rakibine diş geçiremedi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’ya süper golcüden süper haber! İspanyol devi geri adım attı

Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç önderliğinde yönetim bir yandan yeni teknik direktör için görüşmelerini sürdürürken, gözler bir yandan da transferde. Kanarya, devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yaparak hem ligde lider ile arasındaki puan farkını kapatmak, hem de UEFA Konferans Ligi'nde kupa sevinci yaşamak istiyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’ya süper golcüden süper haber! İspanyol devi geri adım attı

Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi ise santrfor. Sezon başında Mergim Berisha, Serdar Dursun ve Diego Rossi gibi forvet oyuncularını kadrosuna katan sarı lacivertlilerde, santrfor eksikliği oldukça fazla göze çarptı. Yönetim bu kez golcü transferinde hata yapmak istemiyor ve yıldız bir isimle o bölgeyi güçlendirmenin peşinde.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’ya süper golcüden süper haber! İspanyol devi geri adım attı

Sarı lacivertlilerin listesinde birçok isim bulunsa da en ciddi adaylardan birisi Edinson Cavani. Devre arasında Premier Lig devi Manchester United'dan ayrılması beklenen 34 yaşındaki Uruguaylı'nın adı sezon başında da Fenerbahçe ile anılıyordu.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’ya süper golcüden süper haber! İspanyol devi geri adım attı

Ancak Kanarya bu transferde mutlu sona ulaşamamış, Cavani ise Manchester ekibinde kalmıştı. Cristiano Ronaldo'nun da transferinin ardından takımda düşünülmeyen Cavani, bu sezon Premier Lig'de sadece 5 maça çıkabildi.

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