23 Aralık 2021, Perşembe
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya süper golcüden süper haber! İspanyol devi geri adım attı
Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Portekizli hocanın gidişinin ardından ligde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, kritik bir puan kaybı yaşadı. Bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Kanarya'da, öte yandan transfer için de kollar sıvandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
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