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Fenerbahçe Edin Visca bombasını patlatıyor! Ocakta imzalar atılacak

Her transfer döneminde adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Edin Visca, kulübü Medipol Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatmıştı. Turuncu-lacivertlilerden ayrılmak istediği iddia edilen ve teknik direktör Okan Buruk'la da arasının açık olduğu belirtilen Boşnak yıldız için, sarı-lacivertliler tekrar devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 30.12.2020 00:51 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 06:17
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Fenerbahçe Edin Visca bombasını patlatıyor! Ocakta imzalar atılacak

Her transfer döneminde Fenerbahçe'nin listesinde ilk sıralarda yer alan Edin Visca, yine gündemde... Geçtiğimiz dönemlerde Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertlilerin bu kez mutlu sona yakın olduğu belirtiliyor.

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Fenerbahçe Edin Visca bombasını patlatıyor! Ocakta imzalar atılacak

Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatmasına rağmen transferden vazgeçmeyen Kanarya, para artı takasla bir kez daha teklifte bulundu.

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Fenerbahçe Edin Visca bombasını patlatıyor! Ocakta imzalar atılacak

Hocası Okan Buruk ile arasının açık olduğu iddia edilen Visca'nın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

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Fenerbahçe Edin Visca bombasını patlatıyor! Ocakta imzalar atılacak

PARA ARTI 2 TAKAS
Çubukluyu giymek istediği geçtiğimiz dönemlerde konuşulan Visca'ya karşılık kiralık olarak Başakşehir'de oynayan Deniz Türüç ile Sinan Gümüş, Ademi ve Dirar'dan birini de takasta öneren Fenerbahçe'nin ayrıca para ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe Edin Visca bombasını patlatıyor! Ocakta imzalar atılacak

2021 yılının ilk günlerinde Visca'nın sarı-lacivertlilere imza atma ihtimali yükselirken, bu transferde de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun kilit rol oynadığı belirtildi.

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