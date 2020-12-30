Fenerbahçe Edin Visca bombasını patlatıyor! Ocakta imzalar atılacak

Her transfer döneminde adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Edin Visca, kulübü Medipol Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatmıştı. Turuncu-lacivertlilerden ayrılmak istediği iddia edilen ve teknik direktör Okan Buruk'la da arasının açık olduğu belirtilen Boşnak yıldız için, sarı-lacivertliler tekrar devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

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Giriş Tarihi: 30.12.2020 00:51 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 06:17 ABONE OL