04 Şubat 2019, Pazartesi

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Ersun Yanal'dan 11'de revizyon!

İki haftada 6 puan alarak rahatlayan Kanarya'ya durmak yasak... Ersun Yanal, Kayserispor maçı 11'inde değişikliğe gidiyor!

Giriş Tarihi: 03.02.2019 23:53 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 08:05
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Ersun Yanaldan 11de revizyon!

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetleri ile düşme hattından uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler Kayserispor maçına çevrildi.

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Ersun Yanaldan 11de revizyon!

Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncuları ile yaptığı toplantıda son iki haftada sergilenen arzulu futbol nedeniyle teşekkür ederken, Kayseri deplasmanında da aynı şekilde devam edip 3 puanla dönmelerini istedi.

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Ersun Yanaldan 11de revizyon!

Tecrübeli hoca, "Şampiyon gibi oynamaya devam edip, ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hedefimiz ikinci yarının lideri olmak" dedi.

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Ersun Yanaldan 11de revizyon!

Ersun Yanal ilk onbirde de birkaç rötuş yapacak.

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Ersun Yanaldan 11de revizyon!

Sarı kart cezalısı olan Mehmet Topal'ın yerine Kayseri'de Tolgay Arslan'ın orta sahaya monte edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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