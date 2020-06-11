Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe yeniden devrede...

Stoper arayışını sürdüren Kanarya daha önce 2-3 kez listesine giren Gustavo Gomez'e yeniden talip oldu. Tecrübeli oyuncunun Palmeiras ile sözleşmesinin bitecek olması işleri kolaylaşırtacak.