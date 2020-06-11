11 Haziran 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe yeniden devrede...

Stoper arayışını sürdüren Kanarya daha önce 2-3 kez listesine giren Gustavo Gomez'e yeniden talip oldu. Tecrübeli oyuncunun Palmeiras ile sözleşmesinin bitecek olması işleri kolaylaşırtacak.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 02:18 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 06:36
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Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe yeniden devrede...

Süper Lig'de 2013-14 sezonundan bu yana şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, 26 haftası tamamlanan bu sezondan da umudunu kesmiş durumda.

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Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe yeniden devrede...

Büyük umutlarla başlayan 2019-20 sezonunda üst üste alınan başarısız sonuçların ardından faturayı teknik direktör Ersun Yanal'a çıkaran sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.

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Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe yeniden devrede...

Yanal'ın ayrılığının ardından uzun bir süre teknik direktör arayışlarında bulunan Fenerbahçe yönetimi, birçok isimle görüştüken sonra sürpriz bir şekilde takımı Tahir Karapınar'a emanet etti.

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Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe yeniden devrede...

Geçici olarak takımın başına getirilen Karapınar'dan bu sezonu en iyi şekilde tamamlamasını bekleyen sarı-lacivertliler, asıl planlarını ise gelecek sezon üzerine kuruyor.

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Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe yeniden devrede...

Öncelikle takımı deneyimli bir teknik adama emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, yapacağı takviyelerle de şampiyonluk hasretini bitirecek bir kadro kurmayı düşünüyor.

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