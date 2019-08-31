31 Ağustos 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'ten sonra bir bomba daha! İşte bonservis bedeli ve alacağı ücret

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ve iki hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalara hız verildi. Son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ın ilgilendiği Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferinde de mutlu sona ulaştı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 31.08.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 13:48
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Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'ten sonra bir bomba daha! İşte bonservis bedeli ve alacağı ücret

Yeni sezon kadrosunda önemli ölçüde değişiklik yapan Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala hareketlilik arttı.

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Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'ten sonra bir bomba daha! İşte bonservis bedeli ve alacağı ücret

Sarı-lacivertliler; Max Kruse, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır, Vedat Muriç ve Deniz Türüç gibi isimleri kadrosuna katmasının ardından stoper, orta saha ve forvet transferleri için harekete geçmişti.

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Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'ten sonra bir bomba daha! İşte bonservis bedeli ve alacağı ücret

Savunma hattı için adı Sevilla forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer ile de anılan sarı-lacivertliler, Mathias 'Zanka' Jorgensen ve Adil Rami ile sözleşme imzalayarak stoper sorununu çözdü.

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Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'ten sonra bir bomba daha! İşte bonservis bedeli ve alacağı ücret

Frey'in Nürnberg'e kiralanmasının ardından Muriç'in yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Kanarya, Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'ten sonra bir bomba daha! İşte bonservis bedeli ve alacağı ücret

Milli futbolcunun Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu ve teknik direktör Fatih Terim'in Mevlüt'ü takımında görmek istediği iddia edilmişti.

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