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Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'ten sonra bir bomba daha! İşte bonservis bedeli ve alacağı ücret
Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ve iki hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalara hız verildi. Son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ın ilgilendiği Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferinde de mutlu sona ulaştı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 31.08.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 13:48
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