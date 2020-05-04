04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de transfer harekatı! Emre Belözoğlu o isimle görüştü...

Teknik direktör konusunda Nenad Bjelica'yla sona gelen Fenerbahçe transferde düğmeye bastı. Yerli yıldızlarla arası iyi olan Emre Belözoğlu transferde sorumluluğu aldı ve bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 39 yaşındaki isim bu görüşmeden olumlu yanıt aldı. İşte flaş görüşmenin detayları...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 01:43
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Fenerbahçe'de transfer harekatı! Emre Belözoğlu o isimle görüştü...

Liglere verilen ara sonrası çalışmalarını evden bireysel olarak sürdüren kulüpler transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda...

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Fenerbahçe'de transfer harekatı! Emre Belözoğlu o isimle görüştü...

Yeni sezonda transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe listesine birçok ismi ekledi. Fenerbahçe'de görevden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine hoca arayışları devam ederken, sarı-lacivertli yönetim transfer için düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı! Emre Belözoğlu o isimle görüştü...

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktör koltuğuna gelecek olan Emre Belözoğlu transferde başrolü oynuyor.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı! Emre Belözoğlu o isimle görüştü...

Altyapıdaki isimler üstünde özellikle duran Emre Belözoğlu, bir yandan da transfer görüşmelerine başladı.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı! Emre Belözoğlu o isimle görüştü...

39 yaşındaki isim, Süper Lig takımlarının da devrede olduğu isimle bir telefon görüşmesi yaptı ve son durumunu sordu.

İşte flaş gelişmenin detayları...

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