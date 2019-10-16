16 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli takıma geldiği günden bu yana kalede güven veren ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen genç file bekçisine sürpriz bir talip çıktı. İşte habere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 01:58 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 07:34
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip!

Sarı-lacivertli takıma yaz transfer sezonunda Ankaragücü'nden transfer olan genç file bekçisi gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip!

Altay Bayındır, 21 yaşında olmasına rağmen kalede kendinden emin bir görüntü çizmesi ve ayaklarına olan hakimiyeti ile şimdiden Fenerbahçe taraftarının gözdesi konumuna geldi.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip!


Teknik direktör Ersun Yanal da öve öve bitiremediği futbolcu için, ''21 yaşında ancak 40 yaşında bir insanın olgunluğuna sahip'' açıklamasını yapmıştı.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip!

Fenerbahçe'nın kalesini devralan genç file bekçisi Altay Bayındır, yavaş yavaş Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye başladı…

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