Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli takıma geldiği günden bu yana kalede güven veren ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen genç file bekçisine sürpriz bir talip çıktı. İşte habere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 01:58 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 07:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





