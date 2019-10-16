16 Ekim 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip!
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli takıma geldiği günden bu yana kalede güven veren ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen genç file bekçisine sürpriz bir talip çıktı. İşte habere dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 16.10.2019 01:58 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 07:34
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