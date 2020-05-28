28 Mayıs 2020, Perşembe

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Christoph Daum'a Fenerbahçe'den büyük şok! Numarasını aldılar ama...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları devam ederken, gündeme yerli ve yabancı birçok isim gelmişti. Bu kapsamda sarı-lacivertli takım, eski teknik direktörlerinden Christoph Daum ile görüşmek için numarasını aldığı fakat aramadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 11:22
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Christoph Daum'a Fenerbahçe'den büyük şok! Numarasını aldılar ama...

Sezon sonuna kadar takımı eski futbolcularından Mehmet Aurelio'ya teslim eden Fenerbahçe'de hoca arayışı sürüyor. Sarı-lacivertlilerde favori Erol Bulut olsa da yerli ve yabancı birçok isim de gündemde. O teknik adamlardan biriyle ilgili dikkat çeken bir olay ortaya çıktı.

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Christoph Daum'a Fenerbahçe'den büyük şok! Numarasını aldılar ama...

Ersun Yanal'ın gidişinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında ismi yer alan Cristoph Daum, 3 ay önce Almanya'nın Köln kentindeki bir organizasyonda sarı-lacivertli yöneticilerle buluşmuştu.

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Christoph Daum'a Fenerbahçe'den büyük şok! Numarasını aldılar ama...

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçeli yöneticilerin burada Daum'dan irtibata geçmek üzere telefon numarasını aldığı ancak 3 aydır Alman teknik adamı Sarı-Lacivertli kulüpten kimsenin aramadığı öğrenildi.

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Christoph Daum'a Fenerbahçe'den büyük şok! Numarasını aldılar ama...

Fenerbahçe'de bir kez daha teknik adamlık yapma umudu doğan Daum'un, kendisiyle uzun süredir temasa geçilmemesiyle hayalleri suya düşmüş oldu. Daum daha önce 2 kez F.Bahçe'yi çalıştırmıştı.

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Christoph Daum'a Fenerbahçe'den büyük şok! Numarasını aldılar ama...

FENER'İ 2 KEZ ŞAMPİYON YAPTI
Şu an takım çalıştırmayan Cristoph Daum, Fenerbahçe'nin başında 2003-04 ve 2004-05 yıllarında iki kez şampiyonluk yaşamıştı.

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