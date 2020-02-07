07 Şubat 2020, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Mauricio Isla transfer mi oluyor? Açıkladı...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sağ bekin vazgeçilmez ismi olmayı başaran Şilili futbolcu Mauricio Isla'dan transfer itirafı gelirken, geleceği hakkında da bilgi verdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki oyuncu için bir çok kulüp dirsek temasındaydı. İşte Mauricio Isla ve transfer detayları...
Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:04
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...