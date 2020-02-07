07 Şubat 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de Mauricio Isla transfer mi oluyor? Açıkladı...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sağ bekin vazgeçilmez ismi olmayı başaran Şilili futbolcu Mauricio Isla'dan transfer itirafı gelirken, geleceği hakkında da bilgi verdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki oyuncu için bir çok kulüp dirsek temasındaydı. İşte Mauricio Isla ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:04
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Fenerbahçe'de Mauricio Isla transfer mi oluyor? Açıkladı...

Yaklaşık 2 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Şilili sağ bek Mauricio Isla, Şili basınından CDF kanalına konuştu.

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Fenerbahçe'de Mauricio Isla transfer mi oluyor? Açıkladı...

Devre arasında ismi birçok kulüp ile anılan ancak sözleşmesi bitene kadar Fenerbahçe'de kalmayı seçen tecrübeli futbolcu, flaş itiraflarda bulundu.

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Fenerbahçe'de Mauricio Isla transfer mi oluyor? Açıkladı...

İŞTE MAURİCİO ISLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Boca Juniors'ta Riquelme beni 3 kez telefonla aradı. Hayal edin, telefon çalışıyor ve açıyorsunuz, 'Hey, ben Riquelme' diyor karşıdaki."

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Fenerbahçe'de Mauricio Isla transfer mi oluyor? Açıkladı...

"Boca'nın beni istediğini bilmiyordum, bana bunu iletti, 'Boca'da oynamak ister misin' dedi. Ben de, 'Tabii ki isterim, Güney Amerika'nın en büyük takımlarından birinde oynamayı kim istemez?' dedim."

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Fenerbahçe'de Mauricio Isla transfer mi oluyor? Açıkladı...

"Riquelme bana, Ocak ayında transferin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sordu. Fenerbahçe ile konuşması gerekiyordu. Ben, 'Fenerbahçe'de sözleşmemi tamamlamak istiyorum' dedim. Ailem mutlu ve önemli şeyler için mücadele veriyoruz. Teşekkür ettim."

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