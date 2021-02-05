05 Şubat 2021, Cuma

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi motivasyonu! "Bilenler bilmeyenlere anlatsın"

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler büyük maç öncesinde takımı motive etmek için çalışmalara başladı. Kanarya'da daha önce derbi galibiyeti yaşayan isimler, futbolcuları motive edecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.02.2021 01:30 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 06:20
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi motivasyonu! Bilenler bilmeyenlere anlatsın

Sezonun en kritik maçlarından birisinde cumartesi Kadıköy'de G.Saray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi motivasyonu! Bilenler bilmeyenlere anlatsın

Sarı-lacivertlilerin dev maça psikolojik olarak nasıl hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi motivasyonu! Bilenler bilmeyenlere anlatsın

DÖRT İSİM DEVREDE!
Takvim'in haberine göre; daha önce Galatasaray'a karşı defalarda derbi zaferi yaşayan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel,
Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin kritik 90 dakika öncesi direksiyona geçti.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi motivasyonu! Bilenler bilmeyenlere anlatsın

TEK TEK ANLATIYORLAR
Kulübün 4 önemli eski yıldızı, özellikle ilk kez derbi heyecanı yaşayacak olan isimlere bu maçın önemini anlatıyor.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi motivasyonu! Bilenler bilmeyenlere anlatsın

Bu sayede takımdaki motivasyonun üst seviyeye çıkması hedefleniyor.

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