24 Temmuz 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'de Elmas'tan sonra 4 ayrılık daha!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Eldeki mevcut oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başlayan Fenerbahçeli kurmaylar ilk olarak takımın genç yıldız adayı Eljif Elmas'ı rekor bonsevis bedeli ile Napoli'ye satmıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar 4 isimle daha yolların ayrılmasına karar verdi. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 22:54
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Fenerbahçe'de Elmas'tan sonra 4 ayrılık daha!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Elmas'tan sonra 4 ayrılık daha!

Geçtiğimiz sezonki başarısız transferler nedeniyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler aynı hatayı tekrarlamak istemiyor.

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Fenerbahçe'de Elmas'tan sonra 4 ayrılık daha!

Silbaştan bir kadro yapılanmasına giden Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena, Şener Özbayraklı, Neustadter, Soldado gibi isimlerle yollar ayrıldı. Genç yıldız adayı Eljif Elmas'ı da rekor bonservis bedeli ile Napoli'ye sattı.

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Fenerbahçe'de Elmas'tan sonra 4 ayrılık daha!

Sarı-lacivertlilerde bu oyunculardan sonra bir yaprak dökümü daha yaşanacak.

İşte detaylar...


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Fenerbahçe'de Elmas'tan sonra 4 ayrılık daha!

ZAJC

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Miha Zajc'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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