Fenerbahçe'de Elmas'tan sonra 4 ayrılık daha!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Eldeki mevcut oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başlayan Fenerbahçeli kurmaylar ilk olarak takımın genç yıldız adayı Eljif Elmas'ı rekor bonsevis bedeli ile Napoli'ye satmıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar 4 isimle daha yolların ayrılmasına karar verdi. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 22:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





