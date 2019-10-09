Fenerbahçe'de korkulan oldu! Adil Rami'ye sert uyarı

Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Fransız futbolcu Adil Rami futboluyla değil özel hayatıyla gündeme gelmeye başladı. Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla transfer edilen Fransız futbolcu bekleneni veremedi. Süper Lig'de sadece Ankaragücü ile oynanan maçta 45 dakika görev alan tecrübeli futbolcu yaptığı hata ile takımının gol yemesine neden olmuştu. Fenerbahçe'nin performansını yükseltmesini beklediği yıldız futbolcu İngiltere'de çapkınlık yaparken yakandı. Fenerbahçe Kulübü'nden de Adil Rami'ye sert bir uyarı geldi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





