09 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de korkulan oldu! Adil Rami'ye sert uyarı

Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Fransız futbolcu Adil Rami futboluyla değil özel hayatıyla gündeme gelmeye başladı. Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla transfer edilen Fransız futbolcu bekleneni veremedi. Süper Lig'de sadece Ankaragücü ile oynanan maçta 45 dakika görev alan tecrübeli futbolcu yaptığı hata ile takımının gol yemesine neden olmuştu. Fenerbahçe'nin performansını yükseltmesini beklediği yıldız futbolcu İngiltere'de çapkınlık yaparken yakandı. Fenerbahçe Kulübü'nden de Adil Rami'ye sert bir uyarı geldi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 11:07
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Fenerbahçe'de korkulan oldu! Adil Rami'ye sert uyarı

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Adil Rami'den dolayı başı ağrıyabilir.

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Fenerbahçe'de korkulan oldu! Adil Rami'ye sert uyarı

Marsilya'dan bedelsiz olarak transfer edilen Adil Rami, ligin 5. haftasında oynanan Ankaragücü maçına ilk 11'de başlamıştı.

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Fenerbahçe'de korkulan oldu! Adil Rami'ye sert uyarı

Ancak yaptığı pas hatasıyla gole sebebiyet veren Rami, ikinci yarıda yerini Jailson'a bırakmıştı.

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Fenerbahçe'de korkulan oldu! Adil Rami'ye sert uyarı

Fransız stoper daha sonra oynanan Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında ise forma giyemedi.

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Fenerbahçe'de korkulan oldu! Adil Rami'ye sert uyarı

Fenerbahçe forması ile sadece 45 dakika sahada kalan Rami, İngiltere'de çapkınlıkta görüntülendi.

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