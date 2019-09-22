22 Eylül 2019, Pazar
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Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı! İşte o yazılar
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe, 6. hafta oynanacak Galatasaray derbisini beklemeye başladı. Spor yazarları Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçını yorumlarken, flaş ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 22.09.2019 11:34
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