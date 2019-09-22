22 Eylül 2019, Pazar

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Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı! İşte o yazılar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe, 6. hafta oynanacak Galatasaray derbisini beklemeye başladı. Spor yazarları Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçını yorumlarken, flaş ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 11:34
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Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı! İşte o yazılar

Emre'siz asla | Emre Bol
Takımı haftalardır mecburen yama stoperlerle oynatan Ersun Yanal, bu kez hazır olmayan Adil Rami'yi sahaya sürerek kendisini eleştirenlere, "Alın size Adil" dedi aslında! Ama benim elimden yine kurtulamayacak!

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Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı! İşte o yazılar

1- Adil Rami neden bu zamana kadar hazırlanamadı?
2- Serdar Aziz ve Sadık, Jailson oynatılacak kadar mı yetersiz?

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Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı! İşte o yazılar

Bu soruları elbette takımın teknik direktörüne sormak durumundayız.
Zira oyuncuları hazırlayıp, takıma faydalı hale getirmek teknik adamın işidir.

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Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı! İşte o yazılar

Fenerbahçe, gücünü geçen maçlara oranla daha ekonomik kullanmaya başlamış. Karşılaşmanın sonuna kadar saha hakimiyeti onların elindeydi.

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Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı! İşte o yazılar

Bu kadar baskılı oynayıp, bu kadar az pozisyona girmelerinin nedeni 3. bölgede kreatif oyuncu eksikliğinden başka bir şey değil.

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