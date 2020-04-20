20 Nisan 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de İstanbul'a ön yargılı gelen yıldız kim?

Fenerbahçe'de 6 yıl boyunca tercümanlık yapan Deniz Sarıtaç, sarı-lacivertli takım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıtaç, antrenörlerden futbolculara birçok kişiye değinirken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Soldado'nun İstanbul'a ön yargılı geldiğini fakat sonrasında İstanbul aşığı olduğunu dile getirdi.

Giriş Tarihi: 20.04.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 22:09
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Fenerbahçe'de İstanbul'a ön yargılı gelen yıldız kim?

Fenerbahçe'de 6 yıl boyunca tercümanlık görevi yürüten Deniz Sarıtaç, takımla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Deniz Sarıtaç'ın Sabah'a verdiği röportajdan öne çıkanlar;

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Fenerbahçe'de İstanbul'a ön yargılı gelen yıldız kim?

Fenerbahçe'de 6 yılda 7 farklı teknik adamla çalıştın. Sende iz bırakanlar hangileri?

Bu ismi verirken tereddüt dahi etmem... En rahat çalıştığım teknik direktör Advocaat… Bakış açısı şöyle; ben hocayım ve yapacağım işler bunlar. Sen tercümansın senin işin bu... Çerçevesi çok net. Çok büyük bir yanlış yapmadığın sürece başına bir şey gelmez. Gidip anlattığında anlar seni. Advocaat ile çok rahat çalışıyordum. Ne zaman evime gideceğimi, geleceğimi bilmiyordum ama beni oğlu gibi severdi. Tamamen motive çalışırdım. Biliyorum ki karşımdaki bana güveniyor ve neler verebileceğimin farkında. Advocaat ile ustalık nasıl olur bunu öğrendim. Baskı kurmadan nasıl insanlar motive tutulur, bunu net şekilde gördüm.

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Fenerbahçe'de İstanbul'a ön yargılı gelen yıldız kim?

Ufkumu açan hoca, hem hayata dair hem de futbola dair bana kattıkları ve öğrettikleriyle Aykut Kocaman'dır ve bambaşka bir yerdedir.... Sadece 1 sene çalışmama rağmen bana çok şey göstermiştir. Çömezlik dönemimde İsmail Kartal'ın elimden çok tutmuşluğu vardır.

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Fenerbahçe'de İstanbul'a ön yargılı gelen yıldız kim?

Vitor Pereira, tercümanlık tecrübemi artırdı. Her basın toplantısında her cevapta 8 dakika konuşurdu. Bana da aklımda tutup çevirmek kalırdı. İlişkimiz sıcaktı. Bana katkıyı bu 4 isim üzerinde söyleyebilirim.

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Fenerbahçe'de İstanbul'a ön yargılı gelen yıldız kim?

"SOLDADO ÖN YARGILI GELDİ"

İstanbul'a ön yargılı bir şekilde gelen futbolcu var mıydı?

Soldado... Çünkü sadece kendilerine anlatılanı biliyorlar. Sonrasında Soldado buraya aşık oldu. İlk senesinde ailesini getirmemişti, ikinci sene onları da getirdi. Ailesi de hayran kalmıştı. Bana İstanbul'u sevdiğini anlatıyordu ama çok büyük ön yargılarla gelmişti.

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