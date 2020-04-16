16 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de ilk imzayı Emre Belözoğlu attırıyor! İşte o isim

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan ve sezon sonunda aktif futbol yaşamına nokta koyup sarı-lacivertli takımın idari kadrosuna yer alması beklenen Emre Belözoğlu, çalışmalarına erken başladı. Genç oyuncularla yakından ilgilenen tecrübeli oyuncunun sezon sonunda yıldız adayına resmi sözleşme imzalatacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 12:21
ABONE OL
  • 1
  • 14
Fenerbahçe'de ilk imzayı Emre Belözoğlu attırıyor! İşte o isim

Fenerbahçe gelecek sezona Emre Belözoğlu önderliğinde hazırlanıyor. Sportif direktörlük koltuğuna oturacak tecrübeli yıldız, gençlik harekâtı başlatacak.

  • 2
  • 14
Fenerbahçe'de ilk imzayı Emre Belözoğlu attırıyor! İşte o isim

Zeytinburnu altyapısında futbola başlayan Emre kendisi gibi oyuncuları A takıma kazandırmanın hedefinde ve lige verilen bu arada çalışmalara başladı.

  • 3
  • 14
Fenerbahçe'de ilk imzayı Emre Belözoğlu attırıyor! İşte o isim

GELECEĞİN TEMELLERİ ATILACAK
Finansal Fair Play kıskacında olan Fenerbahçe'de asıl hedef maliyeti düşürüp genç yıldız adaylarını kadroya dahil ederek geleceğin temellerini atmak.

  • 4
  • 14
Fenerbahçe'de ilk imzayı Emre Belözoğlu attırıyor! İşte o isim

RAPORLARLA BİZZAT İLGİLENİYOR
Fenerbahçe takımında altyapıdaki oyuncuların raporları bizzat Emre Belözoğlu tarafından inceleniyor. Deneyimli isim yalnızca altyapıdaki futbolcuları değil, takımdan kiralık gönderilen isimlerin son durumlarını yakından takip ediyor.


  • 5
  • 14
Fenerbahçe'de ilk imzayı Emre Belözoğlu attırıyor! İşte o isim

Buna göre ilk gençlik aşısını takıma monte etmek isteyen Emre Belözoğlu, ilk imzayı sol bek mevkisine yapacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör