16 Nisan 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de ilk imzayı Emre Belözoğlu attırıyor! İşte o isim
Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan ve sezon sonunda aktif futbol yaşamına nokta koyup sarı-lacivertli takımın idari kadrosuna yer alması beklenen Emre Belözoğlu, çalışmalarına erken başladı. Genç oyuncularla yakından ilgilenen tecrübeli oyuncunun sezon sonunda yıldız adayına resmi sözleşme imzalatacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
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