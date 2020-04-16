16 Nisan 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de büyük deprem! FIFA'ya şikayet ettiler

Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de şok üstüne şok yaşanıyor. Maddi kaynak yaratmak amacıyla düzenlenen kampanyalardan istenen geri dönüşü alamayan sarı-lacivertlilerde eski iki yıldın kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 14:36
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Fenerbahçe'de büyük deprem! FIFA'ya şikayet ettiler

Fenerbahçe cephesinden olumlu haber gelmiyor. "Finansal dengesizlik sürdürülemez boyuttadır" diyerek kongrede Aziz Yıldırım'ın karşısına dikilip ezici bir üstünlükle başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, dertlere derman olmayı başaramadı.

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Fenerbahçe'de büyük deprem! FIFA'ya şikayet ettiler

Kampanyalar, hibeler, ekstra mesailerin yeterli gelmediği süreçte mali tabloda bir düzelme gerçekleşmedi. Aksine, tablonun eksi hanesi her geçen gün biraz daha artıyor.

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Fenerbahçe'de büyük deprem! FIFA'ya şikayet ettiler

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, futbol branşı Ali Koç başkanlığındaki ikinci sezonunda da sportif başarıya hasret kalırken, basketbolun da tadı kaçmış durumda.

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Fenerbahçe'de büyük deprem! FIFA'ya şikayet ettiler

Ekonomik krizin tavan yaptığı sürece dünyayı saran Covid-19 pandemisi eklenirken, sarı-lacivertliler bir de FIFA'ya başvuran eski alacaklılarla yüzleşmek durumunda.

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Fenerbahçe'de büyük deprem! FIFA'ya şikayet ettiler

Fenerbahçe'ye ilk darbe Yasssine Benzia'dan gelmişti. FIFA, alacaklarını tahsil etmek için başvuru yapan Cezayirli oyuncuyu haklı bulmuş ve sarı-lacivertlilerin 840 bin euro ödemesine karar vermişti.

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