30 Aralık 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Resmen duyurdular

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasman galibiyeti hasretine son vererek devre arasına moralli girdi. Karadeniz temsilcisiyle oynanan mücadele sonrası gözünü transfere çeviren sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık da gerçekleşiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 12:00
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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Resmen duyurdular

Sarı lacivertliler, rakiplerinin kazandığı haftada Rize'de mutlak galibiyet hedefindeydi. Maçı izlemek için tribündeki yerini alan Ali Koç ise durum 1-1 olunca mücadeleyi ayakta izlemeye başladı.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Resmen duyurdular

Fenerbahçe'de maç sonu Semih Özsoy sert açıklamalar yaparken 'net penaltı' diye tanımladığı pozisyon 32. dakikada yaşandı. Isla'nın sağ kanattan ortasında Rizesporlu Abarhoun'la hava mücadelesine giren Muriqi, yerde kaldı.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Resmen duyurdular

Fenerbahçe'nin golcüsü bu pozisyonda rakibinin kendisini eliyle ittiği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Resmen duyurdular

'ALLAH'TAN HATAYI ÖRTTÜ'

Semih Özsoy, "Hakemler ne kritere göre atanıyor? Nelere bakılıyor? Kazandık bakalım hakeme maç verilecek mi? Allah'tan Jailson'un o muhteşem golü birçok hatayı da örttü. O gol olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık." ifadeleriyle MHK'ye yüklendi.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Resmen duyurdular

AHMET ÇAKAR: VAR DAVETİ DE GELMEDİ

Hakem Halil Umut Meler, oyun genelinde dört dörtlük maç yönetti ama öyle bir pozisyon var ki eğer Fenerbahçe puan kaybetseydi büyük problem olurdu.

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