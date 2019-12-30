Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Resmen duyurdular

'ALLAH'TAN HATAYI ÖRTTÜ'

Semih Özsoy, "Hakemler ne kritere göre atanıyor? Nelere bakılıyor? Kazandık bakalım hakeme maç verilecek mi? Allah'tan Jailson'un o muhteşem golü birçok hatayı da örttü. O gol olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık." ifadeleriyle MHK'ye yüklendi.