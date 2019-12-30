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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Resmen duyurdular
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasman galibiyeti hasretine son vererek devre arasına moralli girdi. Karadeniz temsilcisiyle oynanan mücadele sonrası gözünü transfere çeviren sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık da gerçekleşiyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 12:00
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