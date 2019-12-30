30 Aralık 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer! Ersun Yanal onay verdi
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında oynadığı 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesi ortaya çıkarken, ocak ayında takımdan ayrılacak isimlerin de belirlendiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri ve Ersun Yanal'ın listesi...
Giriş Tarihi: 30.12.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 13:14
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