30 Aralık 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer! Ersun Yanal onay verdi

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında oynadığı 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesi ortaya çıkarken, ocak ayında takımdan ayrılacak isimlerin de belirlendiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri ve Ersun Yanal'ın listesi...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 13:14
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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer! Ersun Yanal onay verdi

Süper Lig'in 17. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer! Ersun Yanal onay verdi

Rakibini Deniz Türüç ve Jailson'un attığı gollerle 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasman galibiyeti hasretine son verdi. Kanarya, Rize maçından önceki son galibiyetini ligin 8. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor karşısında yine aynı skorla almıştı.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer! Ersun Yanal onay verdi

4 maçlık aranın ardından deplasman galibiyeti elde eden sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamladı.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer! Ersun Yanal onay verdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Kanarya, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmalarını hızlandırdı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla giriş yapmak istiyor.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer! Ersun Yanal onay verdi

Yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede tamamlayarak 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de, takviye çalışmaları kadar iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor.

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