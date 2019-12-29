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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına yıldız golcü! 3 yıllık sözleşme
Süper Lig'de ara transfer döneminin resmi olarak başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen ve başta sol bek ve forvet olmak üzere yapacağı birkaç takviyeyle ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla giriş yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona yakın. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 29.12.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 15:36
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