Fenerbahçe'de Muriç'in yanına yıldız golcü! 3 yıllık sözleşme

İtalyan devi ile sıkı pazarlık içerisinde oluğu bilinen sarı-lacivertlilerin İsviçreli yıldıza resmi imzayı attırarak bu alandaki eksiğini bir an önce kapatmak istediği aktarılıyor. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde bulunan ve bedelsiz olarak kadrosuna katabileceği Coentrao'nun transferine de sıcak bakıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın iki oyuncu arasında tercih yapacağı ve yönetimin bu doğrultuda bir hamle yapacağı öğrenildi.