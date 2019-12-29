29 Aralık 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Muriç'in yanına yıldız golcü! 3 yıllık sözleşme

Süper Lig'de ara transfer döneminin resmi olarak başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen ve başta sol bek ve forvet olmak üzere yapacağı birkaç takviyeyle ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla giriş yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona yakın. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 15:36
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Fenerbahçe ilk imzayı attırıyor! 3 yıllık sözleşme

Ara transfer dönemi için Avrupa'dan ve dünyadan birçok yıldızla temasa geçen Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli yönetiminde çalışmalarına hız verdi.

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Fenerbahçe ilk imzayı attırıyor! 3 yıllık sözleşme

Hasan Ali Kaldırım'ın sürekli olarak sakatlanmasından dolayı Fenerbahçe'nin sol bek listesinde yer alan isimlerse Milan forması giyen Ricardo Rodriguez ve son olarak Portekiz ekiplerinden Rio Ave forması giyen Fabio Coentrao...

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Fenerbahçe ilk imzayı attırıyor! 3 yıllık sözleşme

İtalyan devi ile sıkı pazarlık içerisinde oluğu bilinen sarı-lacivertlilerin İsviçreli yıldıza resmi imzayı attırarak bu alandaki eksiğini bir an önce kapatmak istediği aktarılıyor. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde bulunan ve bedelsiz olarak kadrosuna katabileceği Coentrao'nun transferine de sıcak bakıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın iki oyuncu arasında tercih yapacağı ve yönetimin bu doğrultuda bir hamle yapacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe ilk imzayı attırıyor! 3 yıllık sözleşme

Orta sahada Emre Belözoğlu, Gustavo ve Ozan Tufan üçlüsünü değerlendiren ve son olarak Ozan ile 3+1 yıllık yeni kontrat imzalayan Fenerbahçe'nin bu bölgedeki diğer isimlerle masaya oturarak ayrılık kararını dile getirmesi bekleniliyor.

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Fenerbahçe ilk imzayı attırıyor! 3 yıllık sözleşme

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçeli yetkililer, Vedat Muriç'in yanına bir golcü ismi daha kadrosuna katabilmek için harekete geçti...

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