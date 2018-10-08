    08 Ekim 2018, Pazartesi

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'de ikinci 'Jordan' vakası

    Beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de eleştiri oklarını üzerine çeken isimlerden biri de sportif direktör Damien Comolli oldu.

    Giriş Tarihi: 08.10.2018 19:33 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 19:39
    • 1
    • 10
    Fenerbahçe'de ikinci 'Jordan' vakası
    Fenerbahçede ikinci Jordan vakası

    Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de taraftarın en çok eleştirdiği isimlerin başında sportif direktör Damien Comolli ve henüz golle tanışamayan Michael Frey geliyor.

    • 2
    • 10
    Fenerbahçe'de ikinci 'Jordan' vakası
    Fenerbahçede ikinci Jordan vakası

    Resmi maçlardaki son golünü 135 gün önce Zurich formasıyla atan Michael Frey en son geçtiğimiz Pazar günü oynanan Medipol Başakşehir mücadelesindeki performansı sonrası sarı lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

    • 3
    • 10
    Fenerbahçe'de ikinci 'Jordan' vakası
    Fenerbahçede ikinci Jordan vakası

    Frey, Başakşehir mücadelesinde 59 dakika süre alırken 31 kez topla buluşmuş, 13 top kaybı yapmıştı.

    • 4
    • 10
    Fenerbahçe'de ikinci 'Jordan' vakası
    Fenerbahçede ikinci Jordan vakası

    Rakip ceza sahasında 5 kez ayağına top gelen Frey maç boyuncak aleye şut çekememiş, sadece 1 şut pası verebilmişti. İsviçreli oyuncunun Başakşehir karşısında pas isabet oranı ise % 67'de kaldı.

    • 5
    • 10
    Fenerbahçe'de ikinci 'Jordan' vakası
    Fenerbahçede ikinci Jordan vakası

    Hal böyle olunca, performansı nedeniyle sürekli hedef tahtasında olan Frey'in transferini gerçekleştiren Comolli'nin Liverpool zamanlarında benzer bir transfer süreci nedeniyle aldığı eleştiriler akıllara geldi...

    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör