Havada operasyon Cocusu var

09 Ekim 2018, Salı
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Havada operasyon Cocu'su var
8 haftada 8 puan toplayabilen Fenerbahçe'de yönetim Cocu ile yolları ayırmak için düğmeye bastı... Menajer Rob Jansen ile sözleşme fesih şartları için pazarlıklara başlandı. Milli maç arasında hoca değişikliği olabilir. (Takvim)
Giriş Tarihi: 08.10.2018 22:47 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 00:50
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