    09 Ekim 2018, Salı

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    Havada operasyon Cocu'su var

    8 haftada 8 puan toplayabilen Fenerbahçe'de yönetim Cocu ile yolları ayırmak için düğmeye bastı... Menajer Rob Jansen ile sözleşme fesih şartları için pazarlıklara başlandı. Milli maç arasında hoca değişikliği olabilir. (Takvim)

    Giriş Tarihi: 08.10.2018 22:47 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 00:50
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    Havada operasyon Cocu'su var
    Havada operasyon Cocusu var

    Tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan Fenerbahçe'de kaçınılmaz son yaklaşıyor!.. Sarı-Lacivertli yönetim, bugüne kadar istikrar adına arkasında durduğu teknik direktör Phillip Cocu ile yolları ayırmak için düğmeye bastı. Hollandalı hocanın menajeri Rob Jansen ile İstanbul'da masaya görüşmelere başlandı.

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    Havada operasyon Cocu'su var
    Havada operasyon Cocusu var

    Hedef, en az zararla ayrılmak

    Fenerbahçe yönetimi ekonomik anlamda en az zarar görerek operasyonu yapmak için Rob Jansen ile pazarlık yapıyor. Bu görüşmelerin ardından Phillip Cocu ile yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

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    Havada operasyon Cocu'su var
    Havada operasyon Cocusu var

    Comolli adaylarla görüşecek

    Aytılığın gerçekleşmesi halinde Comolli hemen yeni hoca için düğmeye basacak. Claudio Ranieri ve Laurent Blanc başta olmak üzere yabancı teknik adamlarla görüşülecek. Ersun Yanal da listede yer alıyor

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    Havada operasyon Cocu'su var
    Havada operasyon Cocusu var

    Verilen ara avantaj olacak

    Yönetim hoca milli maç nedeniyle lige verilen arayı avantaja çevirmeyi düşünüyor. Cocu ile yollar ayrılırsa, yeni gelecek teknik adamın takıma adapte olması kolaylaşacak. Yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor

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    Havada operasyon Cocu'su var
    Havada operasyon Cocusu var

    İşte Cocu'nun yerine gelebilecek, boşta olan teknik direktörler;

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