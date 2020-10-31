31 Ekim 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül pişmanlığı! "Kaybedilen zaman..."

Fenerbahçe'ye tam 4 yıl sonra geri dönen tecrübeli isim Gökhan Gönül, göstermiş olduğu performansla adeta 'Keşke daha önce gelseydi' dedirtiyor. Sarı-lacivertlilerde taraflı tarafsız herkes Gökhan'ın futbolundan çok memnun durumunda. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 31.10.2020 12:00
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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül pişmanlığı! Kaybedilen zaman...

Süper Lig'e baştan aşağı yenilenmiş kadrosu ile başlayan Fenerbahçe, sezona iyi bir giriş yaptı. Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül, 4 yıl aranın ardından takıma geri döndü.

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül pişmanlığı! Kaybedilen zaman...

Milliyet'in derlediği habere göre, Fenerbahçe'de ikinci baharını yaşayan Gökhan Gönül'in ikinci dönemi herkesi kendine hayran bırakıyor.

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül pişmanlığı! Kaybedilen zaman...

4 yıllık aranın ardından sarı-lacivertli formaya geri dönen tecrübeli sağ bek, gösterdiği performans, ortaya koyduğu liderlik ve sahaya yansıttığı hırsıyla, 'sanki hiç ayrılmamış' yorumlarını yaptırıyor.

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül pişmanlığı! Kaybedilen zaman...

Beşiktaş'ta 2016-2020 arası oynadıktan sonra tekrar Fenerbahçe'de olmak isteyen ve daha da ilerisinde futbol yaşantısını noktaladığında Kadıköy'de olmayı hedefleyen Gökhan, herkesin övgüsünü topluyor.

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül pişmanlığı! Kaybedilen zaman...

Kaptanlık görevini üstlenen, saha içi ve dışında takım arkadaşlarını toplayıp birleştiren ve teknik heyetin adeta sahadaki yardımcısı gibi sorumluluğu alan deneyimli yıldız, kulüp tarihine adını yazdırıyor.

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