31 Aralık 2019, Salı
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Fenerbahçe'de gizli transfer zirvesi! Vedat Muriç...
Sezonun ilk yarısının sona ermesinin ardından 4 Ocak'ta resmi olarak başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de son dakika Vedat Muriç gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve gösterdiği etkili performansla şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.12.2019 13:29 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 13:33
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