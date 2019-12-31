31 Aralık 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de gizli transfer zirvesi! Vedat Muriç...

Sezonun ilk yarısının sona ermesinin ardından 4 Ocak'ta resmi olarak başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de son dakika Vedat Muriç gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve gösterdiği etkili performansla şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 13:29 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 13:33
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Fenerbahçe'de gizli transfer zirvesi! Vedat Muriç...

Süper Lig'de ilk yarının son iki haftasında aldığı Beşiktaş ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle araya moralli giren Fenerbahçe'de gündem transfer...

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Fenerbahçe'de gizli transfer zirvesi! Vedat Muriç...

Lige verilen 3 haftalık arada başta sol bek transferi olmak üzere stoper ve forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, yeni transferleriyle sezonun ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmak istiyor.

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Fenerbahçe'de gizli transfer zirvesi! Vedat Muriç...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya'nın adı Edin Visca, Fabio Coentrao, Ricardo Rodriguez, Aleknsandar Kolarov, İrfan Can Kahveci, Jesse Sekidika ve Choupo-Moting gibi isimlerle anılıyor.

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Fenerbahçe'de gizli transfer zirvesi! Vedat Muriç...

Tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi ocak ayında da hızlı bir transfer süreci geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, iç transferde de bazı değişiklikler yapmak için düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'de gizli transfer zirvesi! Vedat Muriç...

FFP nedeniyle oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamayacak olan ve bu nedenle kiralayabileceği isimlere yönelen sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Tolgay Arslan gibi isimleri elinden çıkartarak bu isimlerden gelecek parayı transfer için harcamayı planlıyor.

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