11 Mayıs 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de gidecekler belli oldu! Tam 8 isim...

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek oyuncular konusunda kararlar alınmaya başlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde tam 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte Fenerbahçe'de üzeri çizilen futbolcular...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 01:26 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 06:35
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Fenerbahçe'de gidecekler belli oldu! Tam 8 isim...

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de işler planlandığı gibi gitmemişti.

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Fenerbahçe'de gidecekler belli oldu! Tam 8 isim...

Son maçlarda yaşanan kritik puan kayıplarının ardından sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'de gidecekler belli oldu! Tam 8 isim...

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başladı.

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Fenerbahçe'de gidecekler belli oldu! Tam 8 isim...

Bu bağlamda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli yöneticiler birçok yıldız futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.

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Fenerbahçe'de gidecekler belli oldu! Tam 8 isim...

Gelecek sezon ekonomik anlamda da rahatlamak isteyen Fenerbahçe'de en az 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte o isimler...

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