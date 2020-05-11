Fenerbahçe'de gidecekler belli oldu! Tam 8 isim...

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek oyuncular konusunda kararlar alınmaya başlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde tam 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte Fenerbahçe'de üzeri çizilen futbolcular...

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 01:26 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 06:35 ABONE OL