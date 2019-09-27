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Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi flaş Volkan Demirel kararı!
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi ise profesyonel kariyerini noktalayarak teknik ekibe dahil olan Volkan Demirel'in stada gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte sarı-lacivertlilerin Volkan Demirel kararı...
Giriş Tarihi: 27.09.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 10:18
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