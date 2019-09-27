27 Eylül 2019, Cuma

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Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi flaş Volkan Demirel kararı!

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi ise profesyonel kariyerini noktalayarak teknik ekibe dahil olan Volkan Demirel'in stada gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte sarı-lacivertlilerin Volkan Demirel kararı...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 10:18
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Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi flaş Volkan Demirel kararı!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi önçesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Her iki takımda da dev maç için hazırlıklar devam ederken, futbolseverler tarafından yanıt arayan sorular var. Onlardan biri de Volkan Demirel'in durumu.

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Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi flaş Volkan Demirel kararı!

Mücadele öncesi Volkan Demirel ile ilgili durum da netleşti. Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'nin teknik heyetinde görev almaya başlayan Volkan Demirel derbiyi Türk Telekom Stadı'nda izlemeyecek.

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Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi flaş Volkan Demirel kararı!

Fenerbahçe kulübesinde yer almak için yetkiye sahip olmayan Volkan Demirel'in maçı kulübenin arkasında izleyip izlemeyeceği merak ediliyordu. Fakat Volkan Demirel yaptığı açıklamada karşılaşmayı soyunma odasında izleyeceğini söyledi.

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Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi flaş Volkan Demirel kararı!

VOLKAN'DAN DERBİ AÇIKLAMASI

Galatasaray derbisi, futbolculuğu ve geleceğiyle ilgili konuşan Volkan Demirel Milliyet'in sorularına yanıt verdi. İşte Volkan Demirel'in konuşmalarından satırbaşları şöyle:

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Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi flaş Volkan Demirel kararı!

Özellikle F.Bahçe-G.Saray derbileri için bunu söylüyorum. Bu maçlarda teknik taktik önemli ama bir yere kadar. Bu maçlarda anlık durum ve psikoloji çok önemli. Sahaya çıktığında, çimlere baktığında, tribünlere baktığında hissettiklerin çok önemli ve belirleyici.

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