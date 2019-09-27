Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi flaş Volkan Demirel kararı!

Özellikle F.Bahçe-G.Saray derbileri için bunu söylüyorum. Bu maçlarda teknik taktik önemli ama bir yere kadar. Bu maçlarda anlık durum ve psikoloji çok önemli. Sahaya çıktığında, çimlere baktığında, tribünlere baktığında hissettiklerin çok önemli ve belirleyici.

