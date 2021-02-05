05 Şubat 2021, Cuma

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş Pelkas gelişmesi! Canlı yayında açıkladı

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de gözler derbiye çevrildi. Sarı-lacivertliler, cumartesi günü oynanacak maçta rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Kanarya'da kritik maç öncesi eksikler can sıkarken, sakatlığı bulunan isimlerden Dimitris Pelkas ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.02.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 10:46
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş Pelkas gelişmesi! Canlı yayında açıkladı

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş Pelkas gelişmesi! Canlı yayında açıkladı

Sarı-lacivertliler, mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem Galatasaray ile arasındaki puan farkını açmak hem de zirvedeki yerini korumak istiyor.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş Pelkas gelişmesi! Canlı yayında açıkladı

3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Kanarya'da eksikler teknik heyeti düşündürüyor.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş Pelkas gelişmesi! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Perotti, İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand, kritik maçta forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş Pelkas gelişmesi! Canlı yayında açıkladı

Sarı-lacivertlilerde Hatayspor maçında sakatlanan ve Galatasaray maçında yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edilen Luiz Gustavo da büyük olasılıkla sahadaki yerini alamayacak.

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