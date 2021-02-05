Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş Pelkas gelişmesi! Canlı yayında açıkladı

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de gözler derbiye çevrildi. Sarı-lacivertliler, cumartesi günü oynanacak maçta rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Kanarya'da kritik maç öncesi eksikler can sıkarken, sakatlığı bulunan isimlerden Dimitris Pelkas ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 05.02.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 10:46 ABONE OL