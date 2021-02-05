05 Şubat 2021, Cuma

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Takımdan gönderiliyor

Süper Lig'de zirvede yer alan ve şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı. Sezon sonunda birkaç oyuncuyu takımdan gönderme planları yapan sarı-lacivertlilerde ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.02.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 14:18
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Takımdan gönderiliyor

Galatasaray derbisi için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Takımdan gönderiliyor

Kritik maç için tüm planlarını hazırlayan Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte bir yandan gelecek sezonun planlarını yapmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Takımdan gönderiliyor

Şampiyonluk için hedefe kilitlenen sarı-lacivertli camiada sezon sonunda sonuca bakmaksızın bazı yıldızlar ile yollar ayrılacak.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Takımdan gönderiliyor

Sezon başında transfer edilen ancak gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaratan oyuncular şimdiden gelecek sezonun planları arasından çıkarıldı.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Takımdan gönderiliyor

Devre arasında Dirar ile yolları ayıran ve Kemal Ademi'yi Fatih Karagümrük'e kiralayan Fenerbahçe, sezon sonunda bu isimle yolları kesin olarak ayırmanın planlarını yapıyor.

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