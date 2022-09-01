Anasayfa Galeri Fenerbahçe'de forvet transferinde 2 aday daha: Sardar Azmoun ve Luis Muriel!
Fenerbahçe’de forvet transferinde 2 aday daha: Sardar Azmoun ve Luis Muriel!

Fenerbahçe'de forvet transferinde 2 aday daha: Sardar Azmoun ve Luis Muriel!

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda santrfor hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekipte, listeye 2 sürpriz aday daha eklendi. Fenerbahçe, Valencia forması giyen Maxi Gomez ile görüşmelerine devam ederken, Sardar Azmoun ve Luis Muriel ile de temas sağladığı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 01.09.2022- 06:45 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022- 06:45
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