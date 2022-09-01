Fenerbahçe’de forvet transferinde 2 aday daha: Sardar Azmoun ve Luis Muriel!

Fenerbahçe'nin Valencia'nın yıldızı Maxi Gomez ile anlaştığı ileri sürülmüştü. Ancak İspanyol ve Uruguay basınının iddiasına göre yıldız oyuncu Süper Lig'e gelme konusunda halen tereddüt yaşıyor. Maddi anlamda ise Fenerbahçe ve Gomez arasında sorun gözükmüyor... Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin golcü transferinde bu gelişmeler yaşanırken ortaya sürpriz bir isim geldi. Kanarya'nın Atalanta forması giyen Luis Muriel ile görüşmelere başladığı belirtildi. Maxi Gomez'in transferinde sürpriz yaşanması durumunda Kolombiyalı golcü için şartlar zorlanacak. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, 2019 yılından beri Atalanta forması giyiyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Muriel, bu sezon Serie A'da 3 maça çıktı ancak golle tanışamadı. 2019 yılında Sevilla'dan Atalanta'ya 21.2 milyon Euro'ya transfer olan tecrübeli oyuncu, 45 kez milli takım formasını giyerken 8 gole imza attı. Muriel, Udinese, Granada, Lecce, Sampdoria ve Fiorentina'da da forma giydi. Kariyerinde 418 maçta 142 gole imza atarken 67 de asist yaptı. Kanarya'nın listesinde ayrıca Leverkusen forması giyen İranlı golcü Sardar Azmoun'un da bulunduğu gelen bilgiler arasında. İranlı oyuncu Alman ekibine 2022 Ocak ayında 2.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. 27 yaşındaki golcü bu sezon 5 maçta görev aldı. Azmoun bu maçlarda gol atma başarısı gösteremezken 2 asist katkısında bulundu.