Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER | Kanarya'da ne Sörloth ne Maxi Gomez! Jesus'un hedefindeki isim ortaya çıktı
FENERBAHÇE TRANSFER | Kanarya’da ne Sörloth ne Maxi Gomez! Jesus’un hedefindeki isim ortaya çıktı

FENERBAHÇE TRANSFER | Kanarya'da ne Sörloth ne Maxi Gomez! Jesus'un hedefindeki isim ortaya çıktı

FENERBAHÇE SON DAKİKA TRANSFER HABERİ | Jorge Jesus'la Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi. Başkan Ali Koç'un her defasında "en zor transferdir forvet" açıklamasının ardından gündeme birden çok isim çıkmıştı. Özellikle Sörloth ve Maxi Gomez'in adı öne çıkarken aslında hedefin çok başka bir isim olduğu öğrenildi. Süper Lig'e damga vuracak olan bir oyuncu isteyen yönetim Jesus'u bu konuda tam yetki verdi. İşte Jesus'un istediği forvet ve detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 19.08.2022- 10:03 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022- 10:12
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FENERBAHÇE TRANSFER | Kanarya’da ne Sörloth ne Maxi Gomez! Jesus’un hedefindeki isim ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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