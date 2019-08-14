14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! 4 dünya yıldızı birden
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hızlı bir transfer dönemi geçiren ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerde stoper, orta saha, 6 numara ve forvet takviyesi için girişimler hızlandı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, transfer hedeflerini belirledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.08.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 12:20
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