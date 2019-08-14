14 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! 4 dünya yıldızı birden

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hızlı bir transfer dönemi geçiren ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerde stoper, orta saha, 6 numara ve forvet takviyesi için girişimler hızlandı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, transfer hedeflerini belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.08.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 12:20
  • 1
  • 33
Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! 4 dünya yıldızı birden

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi.

  • 2
  • 33
Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! 4 dünya yıldızı birden

Lig'in başlamasına kısa bir süre kala tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal 11 kurmakta zorlanıyor.

  • 3
  • 33
Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! 4 dünya yıldızı birden

Sakat Hasan Ali'nin yerine alternatif olmadığı için Dirar oynatılacak.

  • 4
  • 33
Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! 4 dünya yıldızı birden

Yeni transfer Zanka, hazır olmamasına rağmen ilk lig maçında sahada olabilir.

  • 5
  • 33
Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! 4 dünya yıldızı birden

Kadrodaki oyuncuların da performansının düşük olması Ersun Yanal'ı kara kara düşündürüyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör