Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! 4 dünya yıldızı birden

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hızlı bir transfer dönemi geçiren ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerde stoper, orta saha, 6 numara ve forvet takviyesi için girişimler hızlandı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, transfer hedeflerini belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.08.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





