12 Ekim 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Denizlispor maçı öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok!
Milli aranın ardından Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'a kötü haber geldi. Son olarak sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi alan sarı-lacivertlilerde yaşanan gelişmeler teknik heyeti düşündürüyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.10.2019 21:55
- 1
- 44
- 2
- 44
- 3
- 44
- 4
- 44
- 5
- 44
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"