Denizlispor maçı öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok!

Milli aranın ardından Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'a kötü haber geldi. Son olarak sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi alan sarı-lacivertlilerde yaşanan gelişmeler teknik heyeti düşündürüyor. İşte detaylar...