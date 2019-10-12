12 Ekim 2019, Cumartesi

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Denizlispor maçı öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok!

Milli aranın ardından Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'a kötü haber geldi. Son olarak sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi alan sarı-lacivertlilerde yaşanan gelişmeler teknik heyeti düşündürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 21:55
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Denizlispor maçı öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok!

Süper Lig'de 7. haftanın ardından milli araya girildi.

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Denizlispor maçı öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok!

İlk 7 hafta sonunda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 11 puanla kendine 5. sırada yer buldu.

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Denizlispor maçı öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok!

8. hafta mücadelesinde Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'a konuk olacak Sarı-Lacivertliler'de yaşanan sakatlıklar tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'ı düşündürüyor.

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Denizlispor maçı öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok!

20 Ekim'de oynanacak maç öncesi Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nu da sakatlığa kurban verdi.

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Denizlispor maçı öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok!

Emre Belözoğlu, Nabil Dirar, Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues sakatlığında son durum...

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