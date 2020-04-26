26 Nisan 2020, Pazar

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İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe o isim için devrede

Corona virüsü salgını nedeniyle ligleri ertelenmesinin ardından futbolcular, karantinada bireysel çalışmalarını sürdürürken bazı takımlar sosyal mesafe kuralına uyularak gruplar halinde antrenmanlara başlama kararı aldı. Covid-19 pandemisi nedeniyle verilen arayı transfer çalışmalarını hızlandırmak için fırsat olarak değerlendiren kulüplerden Beşiktaş ile Fenerbahçe ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 16:10
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İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe o isim için devrede

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan corona virüsü, Avrupa'yı da kısa süre içerisinde etkisi altına almıştı.

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İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe o isim için devrede

Majör ligler, federasyonlar tarafından alınan acil kararlarla bir sonraki tarihe kadar ertelenmişti. Bu halkaya Türkiye Süper Lig'i de eklenmişti.

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İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe o isim için devrede

Süper Lig 26. haftadan itibaren durdurulurken, kulüpler geçen süre zarfında yayın gelirleri, reklam gelirleri ve taraftar gelirlerinden mahrum kalmışlardı.

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İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe o isim için devrede

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Süper Lig'in devleri, maddi hasarın bilançosunu genel itibariyle futbolcularına çıkartırken oyunculara indirime gitmeleri konusunda talepte bulunmuştu.

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İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe o isim için devrede

Bu hususta iki İstanbul devi Beşiktaş ve Fenerbahçe atağa kalkarak, hem oyuncularına maaş indirimine gitmeleri konusunda talepte bulunmuş, hem de gelecek sezonun transfer çalışmalarında maliyeti düşük ve takıma kısa sürede katkı yapabilecek isimlere yönelmişti.

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