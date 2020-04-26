İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe o isim için devrede

Corona virüsü salgını nedeniyle ligleri ertelenmesinin ardından futbolcular, karantinada bireysel çalışmalarını sürdürürken bazı takımlar sosyal mesafe kuralına uyularak gruplar halinde antrenmanlara başlama kararı aldı. Covid-19 pandemisi nedeniyle verilen arayı transfer çalışmalarını hızlandırmak için fırsat olarak değerlendiren kulüplerden Beşiktaş ile Fenerbahçe ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.04.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 16:10 ABONE OL