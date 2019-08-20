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Fenerbahçe maçında ilginç detay! Altay Bayındır...
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Ligin kapanış maçında Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendiği karşılaşmada kaleci Altay Bayındır'ın istatistikleri dikkat çekti. İşte Kadıköy'deki birçok ilke sahne olan mücadelede öne çıkan Fenerbahçe ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 20.08.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 09:50
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