11 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi...
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetle milli araya giren Fenerbahçe'de, Denizlispor ile oynanacak kritik karşılaşmanın çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak tekrar çıkışa geçmek isterken, Fenerbahçeli milli yıldız ise flaş bir ayrılık kararı aldı.
Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:19
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