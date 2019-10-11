11 Ekim 2019, Cuma

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi...

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetle milli araya giren Fenerbahçe'de, Denizlispor ile oynanacak kritik karşılaşmanın çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak tekrar çıkışa geçmek isterken, Fenerbahçeli milli yıldız ise flaş bir ayrılık kararı aldı.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:19
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi...

Sezona mutlak şampiyon parolasıyla başlayan Fenerbahçe, açılış maçında Gaziantep'i 5-0'la geçerek dikkatleri üzerine çekmişti.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi...

Ancak sonraki haftalarda işler pek de sarı-lacivertlilerin planladığı gibi gitmedi.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi...

Özellikle Alanya'daki mağlubiyet Fenerbahçe'nin dengesini bozarken, Kadıköy'deki Antalya yenilgisi hesapları tam anlamıyla altüst etti.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi...

Sakatlıklarla boğuşan sarı-lacivertlilerde birçok oyuncunun kendi mevkii dışında görev alması Ersun Yanal'ı zorlasa da en büyük problemin son vuruş olduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi...

Topa sahip olma, pas başarı oranı, şut ve gol beklentisi gibi önemli istatistiklerde ligin en iyisi olan Fenerbahçe, gol ve gole çevirme oranlarında ise hayal kırıklığı yaşadı.

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