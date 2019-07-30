30 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye dev golcü!
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veriyor. Transfer çalışmalarında hız kesmeyen sarı-lacivertliler gündemine süper bir golcüyü aldı...
Giriş Tarihi: 30.07.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 12:11
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