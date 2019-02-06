06 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu isyan etti!

Fenerbahçe'de forma bulmakta zorlanan ve yapılan yeni transferlerle iyice gözden düşen Ferdi Kadıoğlu Comolli'ye patladı...

Giriş Tarihi: 06.02.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 19:31
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Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu isyan etti!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu sonunda isyan etti...

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Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu isyan etti!

Sezon başında 1,4 milyon avroya transfer edilen, ancak şu ana kadar sadece bir kupa maçında 14 dakika forma şansı bulan Ferdi Kadıoğlu, Damien Comolli'ye patladı.

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Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu isyan etti!

Güneş'in haberine göre orta sahaya yapılan transferlerle forma şansını iyice kaybeden 19 yaşındaki gurbetçi şunları söyledi;

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Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu isyan etti!

"Madem oynatmayacaktınız beni niçin transfer ettiniz. Bu yaşta kenarda kalmak beni geriye götürür"

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Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu isyan etti!

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalayan 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Türkiye Kupası'nda 14 dakika sahne alabildi.

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