Fenerbahçede acı tablo! Transfer...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerini geçiren ancak Ersun Yanal yönetiminde iki iç saha maçında aldığı 6 galibiyet ile derin bir nefes alan Fenerbahçe'nin sezon başında yapmış olduğu transferlerden alınan verim büyük hayal kırıklığı oldu.