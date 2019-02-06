06 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de acı tablo! Transfer...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, geldiği günden bu yana Fenerbahçe'ye transferde zarar ettirdi. İşte Comolli'nin planları ve sonrasında yaşanan acı tablo...

Giriş Tarihi: 06.02.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 15:03
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Fenerbahçede acı tablo! Transfer...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerini geçiren ancak Ersun Yanal yönetiminde iki iç saha maçında aldığı 6 galibiyet ile derin bir nefes alan Fenerbahçe'nin sezon başında yapmış olduğu transferlerden alınan verim büyük hayal kırıklığı oldu.

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Fenerbahçede acı tablo! Transfer...

Fenerbahçe'de Sportif Direktör yönetiminde yapılan 11 transferni hemen hemen hepsinden istediği verimi alamadı.

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Fenerbahçede acı tablo! Transfer...

Sarı-Lacivertliler yaz transfer döneminde kadrosunu bu isimlerle güçlendirmişti;

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Fenerbahçede acı tablo! Transfer...

SLIMANI

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Fenerbahçede acı tablo! Transfer...

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