18 Temmuz 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sürpriz karar! 1 imza 2 ayrılık...

Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonda zirveye oynayacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertlilerde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal, takımdaki gelecekleri merak edilen 3 isim hakkında kararını verdi.

Giriş Tarihi: 18.07.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 09:26
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sürpriz karar! 1 imza 2 ayrılık...

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sürpriz karar! 1 imza 2 ayrılık...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sürpriz karar! 1 imza 2 ayrılık...

Takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Volkan Demirel ile ilgili karar verildi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sürpriz karar! 1 imza 2 ayrılık...

Ersun Yanal'ın ısrarı üzerine tecrübeli kalecinin bir yıl daha takımda kalmasına karar verildi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sürpriz karar! 1 imza 2 ayrılık...

Bu kararın ardından takımdan iki isim ile yollar ayrılacak. İşte detaylar...

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