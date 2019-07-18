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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sürpriz karar! 1 imza 2 ayrılık...
Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonda zirveye oynayacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertlilerde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal, takımdaki gelecekleri merak edilen 3 isim hakkında kararını verdi.
Giriş Tarihi: 18.07.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 09:26
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