Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sürpriz karar! 1 imza 2 ayrılık...

Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonda zirveye oynayacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertlilerde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal, takımdaki gelecekleri merak edilen 3 isim hakkında kararını verdi.

Giriş Tarihi: 18.07.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





