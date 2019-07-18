18 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de 1 ayrılık 2 transfer! Canlı yayında açıkladı
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, şu ana dek Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarına hız kesmeyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, Canlı yayında Fenerbahçe'nin bitirmek üzere olduğu iki transferi ve takımdan ayrılan bir oyuncuyu açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.07.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 11:02
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