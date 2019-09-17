17 Eylül 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Galatasaray sorusuna cevap!
Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak dörtte dört yaptı ve yükselişine devam etti. Sarı-lacivertliler ise liderlik için çıktığı mücadelede Alanya'da 3 puan bırakarak hayal kırıklığı yaşattı. Maçtan sonra Alanya cephesi sevinç yaşarken Fenerbahçe'de moral bozukluğu vardı. İşte Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray sorusuna cevap verirken Alanya cephesi de maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte her iki takımın maç sonu açıklamaları...
Giriş Tarihi: 17.09.2019 01:49
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