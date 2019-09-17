17 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Galatasaray sorusuna cevap!

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak dörtte dört yaptı ve yükselişine devam etti. Sarı-lacivertliler ise liderlik için çıktığı mücadelede Alanya'da 3 puan bırakarak hayal kırıklığı yaşattı. Maçtan sonra Alanya cephesi sevinç yaşarken Fenerbahçe'de moral bozukluğu vardı. İşte Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray sorusuna cevap verirken Alanya cephesi de maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte her iki takımın maç sonu açıklamaları...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 01:49
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Galatasaray sorusuna cevap!


Salih Uçan: Zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarıyı berabere bitirmemiz iyi oldu. Yetenekli bir takımız, 2-1'i, 3-1'i yakaladık. 4'te 4 yaptık, keyfimiz yerinde.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Galatasaray sorusuna cevap!

Papiss Cisse: Takım arkadaşlara, konuk ekibe, taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Maça çok iyi hazırlandık.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Galatasaray sorusuna cevap!

Mutlu olan taraf biziz. Şükürler olsun.İki gol attığım için mutluyum ama bunu takım olarak yaptık.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Galatasaray sorusuna cevap!

Hatalar yaptı rakibimiz, bunu kullanmayı bildik. Belki şanslı olan taraf bizdik bu gece. Çok mutluyum.


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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Galatasaray sorusuna cevap!

Jailson: Mutsuzuz. İstediğimiz skoru alamadık. Bireysel çok hata yaptık ama toparlanmalıyız. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça odaklanmalıyız.

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