17 Eylül 2019, Salı
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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Otoriteler ne dedi?
Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada kural hatası iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar, Alanyaspor'un attığı 2 golde kural hatası olduğunu dile getirdi. Spor yorumcuları ve eski hakemler de Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geçen bu pozisyonu yorumladı. İşte tüm detaylar ve kurallar...
Giriş Tarihi: 17.09.2019 07:18
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