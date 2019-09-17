Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Otoriteler ne dedi?

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada kural hatası iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar, Alanyaspor'un attığı 2 golde kural hatası olduğunu dile getirdi. Spor yorumcuları ve eski hakemler de Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geçen bu pozisyonu yorumladı. İşte tüm detaylar ve kurallar...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 07:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





